Свыше 128 тысяч жителей Калмыкии привились против коронавируса

Об этом сообщает в своем инстаграм-аккаунте Бату Хасиков. Это хороший показатель для республики, по темпам вакцинации мы находимся в лидерах России, отметил Глава республики. Он подчеркивает, сейчас ситуация в республике стабильная.

Как сообщает Главный санитарный врач Джангар Санджиев, Калмыкия приближается к целевому показателю коллективного иммунитета в 80 процентов. Это позволит стабилизировать ситуацию с заболеваемостью. «Ежедневно вакцинацию проходят по 700-900 наших земляков. Рад, что у нас очень активно вакцинируется старшее поколение. Вакцинация - самый эффективный способ борьбы с COVID-19», - написал Бату Хасиков. Статистика такова, что сегодня все, кто находится в реанимациях госпиталей республики, не вакцинировались. Прививка помогает избежать тяжелых последствий болезни. Бату Хасиков призвал всех позаботиться о себе и своих близких и получить вакцину против коронавируса.