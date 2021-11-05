Реконструкция библиотеки имени Балакаева вышла на завершающий этап

Ход благоустройства регулярно мониторят в администрации города. Так, на сегодняшний день, выявлен ряд недочетов. В частности, работы ведутся с отставанием от календарного графика. Как заверили представители подрядной организации, работа завершится до конца года.

Напомним, что объект приводят в порядок в рамках федеральной программы «Модельная библиотека». Он являются частью нацпроекта «Культура». В его рамках на реконструкцию учреждения выделено 6,5 миллионов рублей.