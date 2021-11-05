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13 декабря, 13:35
НовостиСтроительство

Реконструкция библиотеки имени Балакаева вышла на завершающий этап

Реконструкция библиотеки имени Балакаева вышла на завершающий этап

Ход благоустройства регулярно мониторят в администрации города. Так, на сегодняшний день, выявлен ряд недочетов. В частности, работы ведутся с отставанием от календарного графика. Как заверили представители подрядной организации, работа завершится до конца года.

Напомним, что объект приводят в порядок в рамках федеральной  программы «Модельная библиотека». Он являются частью нацпроекта «Культура». В его рамках на реконструкцию учреждения выделено 6,5 миллионов рублей.

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