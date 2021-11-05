В Элисте прошел большой мастер-класс для колопроктологов

В степной столице собрались хирурги из Владивостока, Новосибирска, Волгограда, Улан-Удэ, Воронежа, Москвы, Екатеринбурга, Тюмени, Астрахани, Ессентуков, Львова, Махачкалы, Новосибирска, Ростов-на-Дону.



В рамках практического прекурса медики провели операции и помогли четырем пациентам Республиканской больницы им. П. П. Жемчуева.

Помощь в организации мероприятия оказал депутат Госдумы, известный врач Бадма Башанкаев. Глава региона поблагодарил его за его систематический вклад в укрепление здравоохранения Калмыкии и личное участие в мастер-классах. «Именно по его инициативе в регионе впервые прошла международная проктологическая школа Proctofest», – поделился Бату Сергеевич.