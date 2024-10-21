Более 70 тысяч жителей Калмыкии прошли диспансеризацию

Радует, что эта цифра растет из года в год. Это означает, что в обществе формируется культура заботы о своем здоровье.

Минздрав Калмыкии сообщает, что этом году на диспансеризацию ждут всех, кто родился в 2006, 2003, 2000, 1997, 1994, 1991, 1988, 1985 годах и старше 1985 года.

Все остальные могут пройти профилактический осмотр. Его можно проходить ежегодно. В поликлинике по месту жительства измерят рост, вес, артериальное давление, уровень холестерина и глюкозы крови, снимут ЭКГ, сделают флюораграфию.

Для выездов и проведения медосмотров в организациях специально приобретены передвижные мобильные комплексы, укомплектованные медицинским оборудованием. Теперь работодатели могут активнее включаться в заботу о здоровье своих сотрудников.

Фото: Минздрав Калмыкии