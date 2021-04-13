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12 мая, 10:28
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Свой профессиональный праздник отмечают Медицинские сестры

Свой профессиональный праздник отмечают Медицинские сестры

Сейчас трудно представить сферу здравоохранения без их труда. Основоположницей этой доброй и важной профессии считают Флоренс Найтингейл, праздник приурочен ко Дню её рождения. Впервые в истории она применила научные знания в решении проблем среднего звена медработников. И высказала твёрдое убеждение в том, что «сестринское дело как профессия отличается от врачебной деятельности и требует специальных знаний».

Большинство калмыцких сестёр милосердия трудятся в Республиканской больнице. Свой праздник более четырехсот сотрудниц встречают на рабочих местах. Подробнее о тех, кто стоит на страже здоровья расскажет в дневном выпуске наш корреспондент Зоя Бармагнанова. 

 

 

 

 

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