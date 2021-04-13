Сегодня начинается священный месяц Yр Сар

По преданиям, в этот день Будда совершил три великих деяния: родился, достиг Просветления и ушёл в Паринирвану.

По традиции, верующие на целый месяц отказываются от мяса, рыбы, яиц и спиртных напитков. Это время также называют месяцем стотысячекратного приумножения.

Результат и значение любых благих и не благих поступков увеличивается в сто тысяч раз. В связи с этим, монахи Центрального хурула советуют всем жителям республики совершать добрые дела.