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12 мая, 09:48
НовостиСобытиеРелигия

Сегодня начинается священный месяц Yр Сар

Сегодня начинается священный месяц Yр Сар

 По преданиям, в этот день Будда совершил три великих деяния: родился, достиг Просветления и ушёл в Паринирвану.

По традиции, верующие на целый месяц отказываются от мяса, рыбы, яиц и спиртных напитков. Это время также называют месяцем стотысячекратного приумножения.

Результат и значение любых благих и не благих поступков увеличивается в сто тысяч раз. В связи с этим, монахи Центрального хурула советуют всем жителям республики совершать добрые дела.

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