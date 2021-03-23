Сегодня стартовал первый тур муниципального этапа конкурса «Учитель года»

В школах Элисты организованы три точки проведения. Это звание – Учитель года - доказательство виртуозности и высочайшего мастерства в своей профессии. А для тех, кто только начинает свой путь – это и бесценный опыт, и помощь. Завоевать такой титул непросто. Участники в номинации «Педагогический дебют» только закатали рукава. У самой опытной из них – лишь три года работы. Из восьми участниц по предварительным итогам лидирует Анастасия Минкевич – учитель математики.

Жюри же подмечают в начинающих педагогах желание привносить в обучение и воспитание детей что-то новое.

А в восточной части города более опытные преподаватели демонстрируют мастерство в номинациях «Педагог-психолог» и «Учитель-предметник». Здесь подсчет ведется по направлениям «урок», «визитка» и «методический семинар». Программа второго тура будет намного сложнее. А по итогам первого дня в тройку лучших попала учитель физики Ольга Хатикова.

Всего участников 30. Оценивают их члены строгого жюри.

Торжественная церемония награждения состоится по итогам второго тура. Победители и призеры получат не только денежные бонусы, призы и грамоты, но и путевки на региональный конкурс.