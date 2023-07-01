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4 июля, 10:32
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Свой день рождения отметил ветеран Великой Отечественной войны, почетный житель Республики Калмыкия Иван Соваев

Свой день рождения отметил ветеран Великой Отечественной войны, почетный житель Республики Калмыкия Иван Соваев

Ему исполнилось 98 лет. В этот особенный день сотрудники регионального следственного управления навестили Ивана Менжуевича и поздравили его с днем рождения. Ветеран награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За участие в Курской битве», «В память 80-летия Прохоровского сражения 12 июля 1943 года» и другими правительственными наградами.

Именинник с радостью пообщался с офицерами, поделился воспоминаниями о фронтовом пути, который для него восемнадцатилетнего юноши из рыбацкого поселка Астраханской области, начался с четырехмесячных курсов молодого бойца.

Фото: СУ СК России по Республике Калмыкия

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