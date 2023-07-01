Свой день рождения отметил ветеран Великой Отечественной войны, почетный житель Республики Калмыкия Иван Соваев

Ему исполнилось 98 лет. В этот особенный день сотрудники регионального следственного управления навестили Ивана Менжуевича и поздравили его с днем рождения. Ветеран награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За участие в Курской битве», «В память 80-летия Прохоровского сражения 12 июля 1943 года» и другими правительственными наградами.

Именинник с радостью пообщался с офицерами, поделился воспоминаниями о фронтовом пути, который для него восемнадцатилетнего юноши из рыбацкого поселка Астраханской области, начался с четырехмесячных курсов молодого бойца.

Фото: СУ СК России по Республике Калмыкия