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4 июля, 12:18
Новости

"Подари мне жизнь!"

"Подари мне жизнь!"

Акция под таким название пройдёт в Калмыкии с 8 по 14 июля. Её главная цель - предотвращение абортов и сохранение семейных ценностей и традиций. В течение недели в Женской консультации пройдут мероприятия, на которых специалисты расскажут о профилактике и негативных последствиях абортов, о счастье материнства. Сообщает пресс-служба медучреждения.

Организатором акции традиционно выступает Фонд социально-культурных инициатив при поддержке Минздрава России. Согласно официальной статистике, ежегодно в мире от абортов погибает 60 миллионов беззащитных детей – больше, чем в любую из войн в истории человечества. При этом в России этот показатель составляет около полутора миллиона случаев в год.

Фото: Перинатальный центр им. О.Шунгаевой

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