17 ноября, 17:33
 4 °C
105,71
100
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
17 ноября, 14:27
НовостиСобытие

Игорь Ремишевский готовится к выступлению на чемпионате и первенстве Южного и Северокавказского округов по пауэрлифтингу среди ветеранов.

Игорь Ремишевский готовится к выступлению на чемпионате и первенстве Южного и Северокавказского округов по пауэрлифтингу среди ветеранов.

Соревнования в дисциплинах - «троеборье» и «жим» пройдёт в Нальчике. Ремишевский выйдет на помост 22 ноября. Он рассказал, что сейчас у него «8-ми дневный отдых от "железа». Завершил жим лёжа на весе 140 кг на 2 повторения, с этого же веса планирую стартовать», продолжил кандидат в мастера спорта по пауэрлифтингу, член сборной команды Калмыкии, многократный победитель и призер республиканских, окружных, всероссийских и международных турниров. А мы предлагаем вам послушать песню на стихи Игоря Ремишевского.

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия