Игорь Ремишевский готовится к выступлению на чемпионате и первенстве Южного и Северокавказского округов по пауэрлифтингу среди ветеранов.

Соревнования в дисциплинах - «троеборье» и «жим» пройдёт в Нальчике. Ремишевский выйдет на помост 22 ноября. Он рассказал, что сейчас у него «8-ми дневный отдых от "железа». Завершил жим лёжа на весе 140 кг на 2 повторения, с этого же веса планирую стартовать», продолжил кандидат в мастера спорта по пауэрлифтингу, член сборной команды Калмыкии, многократный победитель и призер республиканских, окружных, всероссийских и международных турниров. А мы предлагаем вам послушать песню на стихи Игоря Ремишевского.