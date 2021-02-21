12 марта, 17:32
 -7 °C
87,8
73,51
  • ВЕСТИ
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
12 марта, 19:57
НовостиОбществоОбразование

В Элисте состоялось открытие городской Школы молодого руководителя

«Куцямжтя hардач». В Элисте состоялось открытие городской Школы молодого руководителя. Сегодня прошло первое заседание.

Формирование резерва высококвалифицированных управленческих и педагогических кадров для эффективного управления и педагогической деятельности и повышение уровня профессиональной подготовки работников. Таковы главные цели создания школы.

Её участники – молодые, творчески работающие педагоги образовательных организаций города Элисты, имеющие стаж не более 3-х лет.

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия