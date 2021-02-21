«Куцямжтя hардач». В Элисте состоялось открытие городской Школы молодого руководителя. Сегодня прошло первое заседание.

Формирование резерва высококвалифицированных управленческих и педагогических кадров для эффективного управления и педагогической деятельности и повышение уровня профессиональной подготовки работников. Таковы главные цели создания школы.

Её участники – молодые, творчески работающие педагоги образовательных организаций города Элисты, имеющие стаж не более 3-х лет.