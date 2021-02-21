С сегодняшнего дня у православных христиан начался Великий пост. Самый долгий и самый строгий. Длиться он будет 7 недель или 48 дней.

Для верующих – это время покаяния, раздумий и усердных молитв, отказа не только от тяжелой пищи, но и от вредных привычек и увеселений. По церковному уставу нельзя есть мясо, молочные продукты и яйца.

Нарушать пост можно беременным женщинам, кормящим матерям, детям и тяжелобольным людям. Завершится он 1 мая, когда все православные будут отмечать Пасху.