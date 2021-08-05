Светлана Шевенова - Народный учитель России

Встречают Светлану Шевенову как героя. Она призналась, что известие о присвоении высокого звания Народный учитель России было неожиданным. Свою награду педагог готова разделить с преподавателями всего региона. Ведь работала она и на селе, и в Элисте. За плечами - институт повышения квалификации и 30 лет в столичном лицее. Везде – поддержка коллег и благодарности от учеников, многие из которых, определившись с выбором профессии – трудятся на благо Отечества.

И, все же, для Шевеновой остается важной - связь ее выпускников с Малой Родиной. По словам Светланы Ивановны, особенно ощутима была их помощь во время пандемии, когда в регион, в рамках благотворительности, направлялись необходимые средства защиты. Кроме того, некоторые школы обновили предметные кабинеты.

О том, что наша героиня – сама пример для подражания говорят и коллеги, и ученики. Отмечают не только профессионализм, но и ее человеческие качества.

На сцене – ее одиннадцатый выпускной. Каждый из этих ребят находит слова признательности Учителю, встреча с которым наполнила их жизнь новым смыслом. Светлана Ивановна, говорят они, не ограничивает общение только предметными уроками. В лицее – один из лучших в республике Дискуссионных клубов, в котором участвуют ведущие эксперты. А потому, это прекрасная возможность расширить свои познания в различных сферах.

Своими знаниями и опытом Светлана Шевенова щедро делится с коллегами. На ее счету – множество методических разработок. К тому же, она ведет семинарские занятия, проводимые Институтом повышения квалификации.