Сегодня – профессиональный праздник всех учителей, преподавателей и работников сферы образования

Сегодня отмечается роль и заслуги учителей в процессе качественного образования на всех уровнях, а также их неоценимый вклад в развитие общества. Все желающие могут поздравить своих наставников, сказать в их адрес теплые слова, в рамках «Недели учителя», которая завершится 10 октября.

Впереди еще много различных поздравительных мероприятий. Уже состоялась акция «Спасибо учителям», где волонтеры раздавали тематические открытки. А на Аллее Героев прошел флешмоб. Участники пели песни о школе, писали записки с именами своих первых учителей и добрыми пожеланиями в их адрес. Организаторами выступили студенты Педагогического колледжа, который на протяжении многих лет является кузницей кадров для образовательных учреждений республики.