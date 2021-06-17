Из-за наплыва заболевших в Калмыкии вновь открывают «красные зоны»

Одна из них на 100 коек возобновила работу на базе Верхнеяшкульского инфекционного госпиталя N3. Там продолжают борьбу с коронавирусом более 40 медиков. Они еще раз напоминают, что вирус опасен осложнениями.

Под удар могут попасть почти все системы организма. За сутки сюда поступило 27 человек. Работа и днем, и ночью.

К примеру, свое 55-летие старшая медсестра Республиканской больницы Лейла Могушкова встретила на посту в инфекционном госпитале. Отмечать некогда – идет борьба за здоровье земляков. Говорит, что своевременная вакцинация на сегодняшний день один из способов избежать тяжелого течения болезни. Сейчас в регионе прививку от коронавируса получили более 52 тысяч человек.

Репортаж о работе врачей в красной зоне, о том, почему так важно заранее обезопасить себя вакцинацией, смотрите в вечернем выпуске "Вести Калмыкия" в 21.05.