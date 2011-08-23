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26 февраля, 15:25
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Судейский корпус Калмыкии подвел итоги работы 2020 года

Судейский корпус Калмыкии подвел итоги работы 2020 года

В работе совещания принял участие председатель правительства Юрий Зайцев. Оно состоялось в режиме видеоконференц-связи. Как отметил председатель Верховного суда Валерий Петренко, в течение всего периода пандемии судопроизводство не прекращалось, а общее количество дел, рассмотренных за отчетный период, превысило их объем в 2019 году на 7 тысяч 192 дела.

По-прежнему, много преступлений, связанных с кражей чужого имущества. На втором месте - дела о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта. Также отмечается увеличение дел с незаконным оборотом наркотиков.

Кстати, вынесены и оправдательные приговоры в отношении 18 лиц. Таким образом, в республике, как и в России в целом, реализуются меры, направленные на гуманизацию уголовного судопроизводства, отметил Петренко. Также в истекшем году рассмотрены дела с участием присяжных заседателей.

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