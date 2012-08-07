26 февраля, 14:22
 2 °C
90,37
74,44
  • ВЕСТИ
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
26 февраля, 16:25
НовостиОбразование

«Большая перемена». Открытый урок провели сегодня в стенах Элистинской многопрофильной гимназии

«Большая перемена». Открытый урок провели сегодня в стенах Элистинской многопрофильной гимназии

 Напомним, это проект Президентской платформы «Россия – страна возможностей». Четверо учеников этой школы в прошлом году стали финалистами и полуфиналистами образовательного конкурса. Он позволяет ребятам реализовать мечты и раскрыть таланты. Они поделились опытом со своими сверстниками. По словам директора Клима Насунова, участие школьников в подобных мероприятиях положительно сказывается и на их успеваемости.

 

 Смотрите наши видео на YouTube!
Другие новости по теме
Хальмгин толһач Алексей Орлов зарһин ах приставин үүл дав зуур даажах Сергей Котельниковла харһлт кев
7 августа 2012, 18:48
Хальмгин толһач Алексей Орлов зарһин ах приставин үүл дав зуур даажах Сергей Котельниковла харһлт кев
Новый детский сад Кетченеровского района будут посещать 95 детей
8 августа 2012, 17:29
Новый детский сад Кетченеровского района будут посещать 95 детей
Хозяйства Приютненского района обеспечены кормами на 89%
15 октября 2013, 16:22
Хозяйства Приютненского района обеспечены кормами на 89%
Коммунальные предприятия Целинного района добывали воду из скважин без лицензии
16 октября 2013, 15:29
Коммунальные предприятия Целинного района добывали воду из скважин без лицензии
Нацтеатр Калмыкии примет участие в фестивале "Южная сцена"
18 ноября 2013, 14:38
Нацтеатр Калмыкии примет участие в фестивале "Южная сцена"
ГИМС МЧС по РК провело более 200 рейдов и патрулирований водных объектов
Смотреть видео
6 августа 2015, 00:02
ГИМС МЧС по РК провело более 200 рейдов и патрулирований водных объектов
Ситуацию с транспортным сообщением обсудили на рабочем совещании у Главы региона
Смотреть видео
10 октября 2017, 20:57
Ситуацию с транспортным сообщением обсудили на рабочем совещании у Главы региона
Лучшая многодетная семья страны проживает в поселке Чкаловский
Смотреть видео
13 августа 2019, 15:43
Лучшая многодетная семья страны проживает в поселке Чкаловский
Бату Хасиков поздравил жителей республики с Днём государственного флага
22 августа 2020, 08:04
Бату Хасиков поздравил жителей республики с Днём государственного флага
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия