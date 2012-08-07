«Большая перемена». Открытый урок провели сегодня в стенах Элистинской многопрофильной гимназии

Напомним, это проект Президентской платформы «Россия – страна возможностей». Четверо учеников этой школы в прошлом году стали финалистами и полуфиналистами образовательного конкурса. Он позволяет ребятам реализовать мечты и раскрыть таланты. Они поделились опытом со своими сверстниками. По словам директора Клима Насунова, участие школьников в подобных мероприятиях положительно сказывается и на их успеваемости.