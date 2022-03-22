Судебные приставы Калмыкии защитили местную жительницу от неправомерных действий

Она подала заявление в Управление ФССП России по РК, где установили нарушение законодательства по возврату просроченной задолженности.

Из-за долгов бывшего коллеги, который, заключая кредитный договор, указал в анкете в качестве третьего лица номер ее телефона, сотрудники банка звонили гражданке более одного раза в сутки, нарушая ее права и законные интересы.



Кредитную организацию ПАО «Совкомбанк» привлекли к ответственности по ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ («нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности»).

Кредитную организацию признали виновной и назначили наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.