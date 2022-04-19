19 апреля 2022 года во всех образовательных организациях пройдет День единых действий

В этот день пройдет единый урок, урок – реконструкция «Без срока давности», посвященный памяти жертв геноцида немецко-фашистских захватчиков.

Присоединиться ко Дню единых действий может каждый. С 11 апреля по 23 апреля 2022 года можно разместить в своих личных социальных сетях пост «Нельзя забыть», в котором выражается личное восприятие и позиции о преступлениях нацистов в отношении мирного советского населения с использованием обязательных хэштегов Дня единых действий: #безсрокадавности, #19апреля.

19 апреля – особая дата в сохранении исторической правды о преступлениях нацистов. В этот день в 1943 году был издан Указ Президиума Верховного Совета СССР № 39 «О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников родины из числа советских граждан и для их пособников». Появление этого документа было первым фактом признания целенаправленной и масштабной политики нацистов и их пособников по уничтожению мирного населения на оккупированной территории и наказуемости таких преступлений. Этот Указ Президиума Верховного Совета СССР стал правовым основанием большой работы по установлению и расследованию преступлений нацистов против советского народа, которая велась с ноября 1942 г. Чрезвычайной государственной комиссией по установлению и расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков.

Цель Дня единых действий: сохранение исторической правды о преступлениях нацистов и их пособников в отношении мирных советских граждан в годы Великой Отечественной войны на оккупированной территории. Показать через эту призму исторической памяти, что действия Красной Армии и единение советского народа в достижении Победы спасли наше государство и его граждан от полного уничтожения.

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