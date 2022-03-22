С сегодняшнего дня у православных верующих начинается последняя и самая строгая неделя Великого поста — Страстная

В это время верующие соблюдают особые ограничения и готовятся встречать светлый праздник — Пасху: наводят порядок, готовят куличи и другие угощения.

Накануне отметили — Вербное воскресенье Вход Господень в Иерусалим, ведь именно этому событию и посвящено торжество. В этот день принято приносить домой освященные веточки вербы. Они символизируют листья пальмы, которыми, по легенде, жители Иерусалима выстелили дорогу Иисусу Христу. Его встречали как спасителя, ведь накануне он совершил чудо — воскресил Лазаря. В церквях прошли праздничные богослужения.

Главная литургия состоялась и в Казанском кафедральном соборе.