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19 апреля, 14:58
Новости

Судебные приставы Калмыкии регулярно принимают участие в акциях по сдаче крови, начиная с 2016 года

Судебные приставы Калмыкии регулярно принимают участие в акциях по сдаче крови, начиная с 2016 года

Сегодня в преддверии Национального дня донора сотрудники УФССП России по РК сдали кровь, чтобы спасти жизнь других людей.
Донорская кровь всегда необходима. Представители закона в отличной физической форме, все, как один, занимаются спортом и внимательно следят за своим здоровьем.

Отметим, регистрация желающих начнется в 1 корпусе КалмГУ. Первые 70 участников получат ценные подарки. Более подробную информацию можно узнать в телеграм-канале Центра крови Калмыкии.

Также добавим что за 3 дня до процедуры нельзя принимать анальгетики и аспирин, а также употреблять алкоголь за 2 дня и курить за час. Накануне же необходимо ограничить прием жирной и жареной пищи.

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