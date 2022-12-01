О сроках представления уведомлений об исчисленных суммах имущественных налогов юридическими лицами

С 01.01.2023 года уплата налогов производится с помощью единого платежа (ЕНП) на единый налоговый счет (ЕНС) плательщика.

С целью правильного отражения на ЕНС платежей, которые уплачиваются до срока представления декларации, предусмотрено представление налогоплательщиком Уведомления об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов.



В соответствии с пунктом 9 статьи 58 Налогового кодекса Российской Федерации, Уведомление об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, страховых взносов представляется в налоговый орган по месту учета не позднее 25-го числа месяца, в котором установлен срок уплаты имущественных налогов юридических лиц.



Обращаем внимание, что в срок не позднее 25 апреля 2023 года необходимо представить уведомления об исчисленных суммах:

-транспортного налога за I квартал 2023 года;

-земельного налога за I квартал 2023 года;

- налога на имущество за I квартал 2023 года.



Обращаем внимание, что за несвоевременное представление/не представление Уведомления в налоговый орган, в соответствии с пунктом 1 статьи 126 Кодекса, предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере 200 рублей за каждый непредставленный документ.



Для получения подробной информации о порядке представления Уведомлений рекомендуем обращаться в отдел камерального контроля в сфере налогообложения имущества Управления, сообщает пресс-служба УФНС России по РК.