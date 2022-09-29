Судебные приставы Калмыкии продолжают работу по выдворению иностранных граждан

В этот раз выдворению подверглись 5 граждан из Узбекистана, Таджикистана и Молдовы. Теперь им закрыт въезд в страну на ближайшие пять лет.



"Выдворение нелегальных мигрантов проводится на основании решения суда за нарушения сроков пребывания на территории России либо правил трудовой деятельности",- сообщил врио главного судебного пристава Калмыкии Бадма Малзанов.



Фото представлено пресс-службой УФССП России по РК