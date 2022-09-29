27 декабря, 12:08
Судебные приставы Калмыкии продолжают работу по выдворению иностранных граждан
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В этот раз выдворению подверглись 5 граждан из Узбекистана, Таджикистана и Молдовы. Теперь им закрыт въезд в страну на ближайшие пять лет.
В этот раз выдворению подверглись 5 граждан из Узбекистана, Таджикистана и Молдовы. Теперь им закрыт въезд в страну на ближайшие пять лет.
"Выдворение нелегальных мигрантов проводится на основании решения суда за нарушения сроков пребывания на территории России либо правил трудовой деятельности",- сообщил врио главного судебного пристава Калмыкии Бадма Малзанов.
Фото представлено пресс-службой УФССП России по РК