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27 декабря, 12:08
Новости

Судебные приставы Калмыкии продолжают работу по выдворению иностранных граждан

Судебные приставы Калмыкии продолжают работу по выдворению иностранных граждан

В этот раз выдворению подверглись 5 граждан из Узбекистана, Таджикистана и Молдовы. Теперь им закрыт въезд в страну на ближайшие пять лет.

"Выдворение нелегальных мигрантов проводится на основании решения суда за нарушения сроков пребывания на территории России либо правил трудовой деятельности",- сообщил врио главного судебного пристава Калмыкии Бадма Малзанов.

Фото представлено пресс-службой УФССП России по РК

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