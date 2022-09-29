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28 декабря, 07:47
Новости

Сегодня сотрудники Государственного пожарного надзора Калмыкии традиционно, перед новогодними праздниками обследуют места продажи пиротехнических изделий

Сегодня сотрудники Государственного пожарного надзора Калмыкии традиционно, перед новогодними праздниками обследуют места продажи пиротехнических изделий
Основная цель надзорных мероприятий – проверить, соблюдают ли продавцы и владельцы точек продаж, необходимые требования и выявить несанкционированные места реализации таких товаров.

Фейерверки, к слову, следует хранить в недоступных для детей местах, желательно в отапливаемом помещении, чтобы они не отсырели.
 
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