Основная цель надзорных мероприятий – проверить, соблюдают ли продавцы и владельцы точек продаж, необходимые требования и выявить несанкционированные места реализации таких товаров.
Фейерверки, к слову, следует хранить в недоступных для детей местах, желательно в отапливаемом помещении, чтобы они не отсырели.
28 декабря, 07:47
Сегодня сотрудники Государственного пожарного надзора Калмыкии традиционно, перед новогодними праздниками обследуют места продажи пиротехнических изделий
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