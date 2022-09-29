Сегодня сотрудники Государственного пожарного надзора Калмыкии традиционно, перед новогодними праздниками обследуют места продажи пиротехнических изделий

Основная цель надзорных мероприятий – проверить, соблюдают ли продавцы и владельцы точек продаж, необходимые требования и выявить несанкционированные места реализации таких товаров.



Фейерверки, к слову, следует хранить в недоступных для детей местах, желательно в отапливаемом помещении, чтобы они не отсырели.