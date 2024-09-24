Поздравление с днем рождения принимает в эти дни ветеран Великой Отечественной войны Николай Скворцова из Малых Дербет.

В этом году ему исполнилось 97 лет. Родился Николай Антонович в селе Садовое Сарпинского района Калмыкии. В 1944 году был призван армию. В феврале 1945 года его отправили в Иран, в город Решта, затем его часть была переведена в Батуми. Семь лет служил в армии молодой солдат. После демобилизации Николай Антонович вернулся на родину и работал водителем в колхозе «Гигант». За военные годы он награжден медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», «За Победу над Германией», «30 лет Советской армии и флота», а за добросовестный труд в послевоенной время ему присвоено почетное звание «Ветеран труда».

Участник Великой Отечественной войны, ветеран труда, как отмечают жители Малых Дербет, сохраняет бодрость духа, принимает активное участие в работе по сохранению исторической памяти. Увлекается садоводством, выращиванием цветов.

Офицеры Малодербетовского межрайонного следственного отдела СУ РК поздравили ветерана Великой Отечественной войны Николая Антоновича с днем рождения. «Для нас Николай Антонович является примером мужества и патриотизма. Жизненный путь ветерана - это лучший пример честного служения Отечеству», - сказал начальник отдела Малодербетовского следственного отдела Очир Урусов.

Фото: Следком Калмыкии