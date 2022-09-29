27 декабря, 09:53
Наставническая деятельность Прокуратуры города Элисты
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Так, в преддверии Дня памяти жертв депортации калмыцкого народа ведомством совместно с отделением ПДН Управления МВД по г. Элисте организовано посещение несовершеннолетними, состоящими на профилактических учетах, тематического спектакля в Национальном драматическом театре им. Б. Басангова.
Так, в преддверии Дня памяти жертв депортации калмыцкого народа ведомством совместно с отделением ПДН Управления МВД по г. Элисте организовано посещение несовершеннолетними, состоящими на профилактических учетах, тематического спектакля в Национальном драматическом театре им. Б. Басангова.
"Культурное мероприятие, совмещенное с разъяснением значимых исторических событий, способствует оказанию помощи в воспитании подрастающего поколения, приобщению их к основным жизненным ценностям, предупреждению совершения несовершеннолетними противоправных действий, формированию их законопослушного поведения. Работа на данном направлении будет продолжена", - отмечено пресс-службой Прокуратуры РК.
Фото представлено пресс-службой Прокуратуры РК