Наставническая деятельность Прокуратуры города Элисты

Так, в преддверии Дня памяти жертв депортации калмыцкого народа ведомством совместно с отделением ПДН Управления МВД по г. Элисте организовано посещение несовершеннолетними, состоящими на профилактических учетах, тематического спектакля в Национальном драматическом театре им. Б. Басангова.



"Культурное мероприятие, совмещенное с разъяснением значимых исторических событий, способствует оказанию помощи в воспитании подрастающего поколения, приобщению их к основным жизненным ценностям, предупреждению совершения несовершеннолетними противоправных действий, формированию их законопослушного поведения. Работа на данном направлении будет продолжена", - отмечено пресс-службой Прокуратуры РК.



Фото представлено пресс-службой Прокуратуры РК