Ступу Будды Медицины возведут на территории ресбольницы

На территории ресбольницы им.П.П. Жемчуева состоялся обряд выкупа земли для установки Ступы Будды Медицины. Церемонию совершил монах центрального хурула Нгаванг Лодой.

Рабочая группа совместно с подрядчиками завершает разработку проекта, скоро начнется непосредственно строительство буддийской святыни.

«Существует много видов Ступ, но мы решили установить именно Ступу Будды Манлы, который считается Буддой врачевания и исцеления. Калмыцкий народ издревле ему поклоняется. Сооружение будет располагаться недалеко от главного корпуса, каждый посетитель сможет помолиться, обратиться со своей просьбой», - сказала главный врач ресбольницы Саглар Чумпинова.

Фото: Официальный канал БУ РК "Ресбольница им.П.П. Жемчуева".