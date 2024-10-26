Артисты театра кукол Калмыкии вернулись с больших гастролей по Якутии

С успешным выступлением творческую группу из степного региона с успешным выступлением поздравил и вручил благодарственные письма Правительства Республики Саха министр культуры и духовного развития Афанасий Ноев. Памятных медалей за заслуги в культуре и искусстве удостоили руководителей театра «Джангар». Напомним, артисты из Калмыкии в течение нескольких дней выступили перед юными зрителями дальневосточной республики со своими спектаклями «Сар-Герел» и «Мойдодыр»! А о своих впечатлениях от путешествия из самого жаркого региона страны - в самый большой и холодный, рассказал Алексей Сарангов.

Автор видео - Алексей Сарангов

Фото: Театр кукол «Джангар»