Ступа Просветления

Яшалтинцы завершили реконструкцию культового сооружения, расположенного в селе Яшалта. В ее обновлении участвовали представители местной буддийской общины. Как сообщили в администрации РМО, работы провели на фасаде и во внутренней части ступы.



Реконструкция коснулась и элементов буддийской атрибутики. В следующем году рядом со ступой Просветления планируют возводить хурул.



Фото с сайта kalmyk.er.ru