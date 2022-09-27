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20 октября, 10:52
Новости

Ступа Просветления

Ступа Просветления

Яшалтинцы завершили реконструкцию культового сооружения, расположенного в селе Яшалта. В ее обновлении участвовали представители местной буддийской общины. Как сообщили в администрации РМО, работы провели на фасаде и во внутренней части ступы.

Реконструкция коснулась и элементов буддийской атрибутики. В следующем году рядом со ступой Просветления планируют возводить хурул.

Фото с сайта kalmyk.er.ru

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