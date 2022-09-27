Сегодня в Элисте на стадионе "Восточный" продолжатся состязания по сдаче нормативов ГТО

Элистинские школьники в возрасте от 13 до 15 лет сдают нормативы 4 ступени Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне".



Экзамен включает 11 ступеней — возрастных категорий. Среди тестов на выбор можно показать себя в челночном беге, прыжках в длину, метании мяча или кроссу по пересеченной местности.



Обязательные испытания выявляют уровень развития скорости, выносливости силы и гибкости. Сдача нормативов на 5 ступень комплекса ГТО у старшеклассников состоится 26 - 27 октября.