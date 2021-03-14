Студенты Калмыцкого университета заявили о себе на Всероссийских фестивалях

Так, автором проекта создания пожарного робота-манипулятора стал Тимофей Велигурин. По его словам, главная идея в том, чтобы помочь огнеборцам спасать людей и сократить число задействованной спецтехники при пожарах. Работа велась в рамках конкурса «Умник» Фонда содействия инновациям.

Разработка калмыцкого студента признана лучшей на Международной выставке «Комплексная безопасность» и была удостоена медали МЧС России.

Сейчас решается вопрос запуска массового производства, готовится заявка для предоставления автору проекта беспроцентного финансирования.