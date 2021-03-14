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2 апреля, 12:01
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Глава Калмыкии Бату Хасиков посетил с рабочей поездкой Сарпинский район

Глава Калмыкии Бату Хасиков посетил с рабочей поездкой Сарпинский район

 

 Совместно с руководителем РМО Павлом Немашкаловым он ознакомился с объектами строительства и капитального ремонта, а также благоустроенными территориями. Бату Хасиков осмотрел автомобильную дорогу федерального значения Р-22 «Каспий», где ведется капитальный ремонт и расширение трассы до четырех полос, а также посетил Сарпинское дорожное управление.

Также Бату Хасиков осмотрел благоустроенный парк в селе Садовое и посетил детский оздоровительный лагерь «Салют», который не функционирует уже много лет. Бату Хасиков оценил работу Главы района. Он отметил, что Павел Немашкалов уже обозначил планы по решению многих задач и рассказал о точках роста, которые позволят району быстро развиваться, используя свои ресурсы и преимущества.

Кроме того, Глава РМО поделился, что с началом весенне-полевых работ в Сарпинском районе планируется провести аудит в сельскохозяйственной отрасли.

 «Это позволит грамотно контролировать все процессы, работать прозрачно и эффективно», отметил Немашкалов. Бату Хасиков выразил уверенность, что Глава района успешно реализует все планы на благо района.

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