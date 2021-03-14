Центральный хурул присоединился к празднику всех любителей книги

Монахи стремятся обогащать библиотеку храма источниками знаний для верующих. Особую ценность представляют древние трактаты. Теперь доступны для чтения 30 экземпляров изданий, которые посвящены традиции изучения теории познания в Гоман-дацане тибетского монастыря Дрэпун и буддийской традиции Тантр в Тибете. А также часть основного текста индо-тибетского буддизма по учению о пути Махаяны.

Перевод с тибетского языка осуществила Раиса Крапивина - российский востоковед, тибетолог.

Между тем, и хурул готов представить серию публикаций «Наследие калмыцких гелюнгов» - это сборник историй и изречений духовенства степного края. Сейчас ведется работа по сбору материала, утерянного более века назад. Он войдет во второй том. Сегодня в дневном выпуске "Вести Калмыкия" Йонтен гелюнг расскажет об этом подробнее.