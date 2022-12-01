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19 апреля, 11:25
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Студенты медицинского факультета опорного ВУЗа региона встретились с главным человеком здравоохранения

Студенты медицинского факультета опорного ВУЗа региона встретились с главным человеком здравоохранения

Беседа затронула самые разные темы - строительство медицинских учреждений, многоступенчатую систему организации работы министерства, программу "Земский доктор", профилактику заболеваний, цифровизацию и даже причины ранней седины молодого министра.

Также стоит отметить, речь ректора университета Бадмы Салаева, в ней он напомнил студентам о понимании высокой меры ответственности за здоровье пациентов.

Фото: Минздрав Калмыкии

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