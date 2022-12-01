Сегодня жители Калмыкии могут подать заявку на премию "За безопасное цифровое детство"

Проект нацелен на поддержку инициатив по развитию безопасной цифровой среды по всей России для детей. Конкурс на соискание премии проводится в трёх номинациях: «Уроки безопасности в Сети», «Взрослые и дети в Интернете» и «Лучший юношеский проект». Лауреатами могут стать дети в возрасте от 14 до 18 лет, родители, а также школьные учителя вне зависимости от предмета, представившие свои инициативы, предложения и просветительские проекты и получившие высокие оценки экспертного жюри. Подробнее ознакомиться с правилами можно сайте Альянса по защите детей в цифровой среде.