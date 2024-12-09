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11 декабря, 07:30
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Тимур Гаваев - и.о. министра сельского хозяйств Калмыкии поддержал продление сроков реализации «дорожной карты» по развитию глубокой переработки шерсти

Тимур Гаваев - и.о. министра сельского хозяйств Калмыкии поддержал продление сроков реализации «дорожной карты» по развитию глубокой переработки шерсти

В Совете Федерации подвели предварительные итоги реализации «дорожной карты», а также приняли решение о ее продлении.

В республике 14 хозяйств по разведению племенных овец, общая численность составляет 196 тысяч голов, из них - 150 тысяч тонкорунных и полутонкорунных пород. Объем производства тонкой шерсти составил 562 тонны. В этом году оказана государственная поддержка 17 фермерам на 20,2 млн. рублей.

- «Наша шерсть одна из самых качественных в России. Мы - первый регион, применивший дифференцированный подход при субсидировании шерсти. При ценовой политике на тонкую шерсть наши фермеры сталкиваются с завышенной себестоимостью при производстве. На заседании штаба поддержал продление «дорожной карты», а также внес предложение по увеличению субсидий на производство шерсти. Это будет хорошим подспорьем для наших сельхозтоваропроизводителей», - сказал Тимур Гаваев.

Фото: Министерство сельского хозяйства Калмыкии

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