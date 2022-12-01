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15 марта, 10:57
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Студенты Калмыцкого медицинского колледжа имени Тамары Хахлыновой пройдут стажировку в ведущих медучреждениях Москвы и Санкт–Петербурга

Студенты Калмыцкого медицинского колледжа имени Тамары Хахлыновой пройдут стажировку в ведущих медучреждениях Москвы и Санкт–Петербурга

Молодые люди ознакомятся с структурой работы учреждений, после чего на практике закрепят полученные знания.

Отметим, стажировка организована депутатом государственной думы России Бадмой Башанкаевым. Подробнее – в дневном выпуске Вестей.

Фото: Минздрав Калмыкии

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