15 марта, 10:57
Студенты Калмыцкого медицинского колледжа имени Тамары Хахлыновой пройдут стажировку в ведущих медучреждениях Москвы и Санкт–Петербурга
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Молодые люди ознакомятся с структурой работы учреждений, после чего на практике закрепят полученные знания.
Молодые люди ознакомятся с структурой работы учреждений, после чего на практике закрепят полученные знания.
Отметим, стажировка организована депутатом государственной думы России Бадмой Башанкаевым. Подробнее – в дневном выпуске Вестей.
Фото: Минздрав Калмыкии