Житель Элисты предстанет перед судом за приобретение и хранение ЛСД в особо крупном размере, сообщает старший помощник прокурора республики Кубанова Э.И.

Прокуратура республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотических средств в особо крупном размере).



По версии следствия, обвиняемый с использованием современных средств коммуникации дистанционно приобрел у неизвестного лица

наркотическое средство под названием "ЛСД", которое намеревался использовать в личных целях. Его действия были пресечены сотрудниками правопорядка после получения им посылки в отделении почтовой связи.



Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Элистинский городской суд для рассмотрения по существу.



Мужчине грозит реальное лишение свободы до 15 лет.