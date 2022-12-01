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15 марта, 10:38
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Житель Элисты предстанет перед судом за приобретение и хранение ЛСД в особо крупном размере, сообщает старший помощник прокурора республики Кубанова Э.И.

Житель Элисты предстанет перед судом за приобретение и хранение ЛСД в особо крупном размере, сообщает старший помощник прокурора республики Кубанова Э.И.

Прокуратура республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотических средств в особо крупном размере).

По версии следствия, обвиняемый с использованием современных средств коммуникации дистанционно приобрел у неизвестного лица
наркотическое средство под названием "ЛСД", которое намеревался использовать в личных целях. Его действия были пресечены сотрудниками правопорядка после получения им посылки в отделении почтовой связи.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Элистинский городской суд для рассмотрения по существу.

Мужчине грозит реальное лишение свободы до 15 лет.

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