Предприниматели Калмыкии могут получить субсидию на лизинг

Средства предоставляются в рамках инвестиционных проектов, реализуемых в приоритетных отраслях экономики республики. В частности, это строительство, торговля, транспорт, медицина, сельское хозяйство.



Как сообщает пресс-служба регионального Министерства экономики и торговли, приём документов пройдет с 20 по 29 марта.