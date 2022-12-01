15 марта, 14:16
Предприниматели Калмыкии могут получить субсидию на лизинг
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Средства предоставляются в рамках инвестиционных проектов, реализуемых в приоритетных отраслях экономики республики. В частности, это строительство, торговля, транспорт, медицина, сельское хозяйство.
Средства предоставляются в рамках инвестиционных проектов, реализуемых в приоритетных отраслях экономики республики. В частности, это строительство, торговля, транспорт, медицина, сельское хозяйство.
Как сообщает пресс-служба регионального Министерства экономики и торговли, приём документов пройдет с 20 по 29 марта.