8 октября, 10:47
 19 °C
105,31
96,06
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
8 октября, 07:07
НовостиСобытие

Студенты Калмыцкого госуниверситета принимают участие в VII Международных студенческих спортивных соревнованиях «Игры Каспия».

Студенты Калмыцкого госуниверситета принимают участие в VII Международных студенческих спортивных соревнованиях «Игры Каспия».

Основная программа начинается сегодня, 8 октября. В первый день соревнований состоятся стартовые матчи по волейболу среди юношей и девушек. А в здании Астраханского государственного технического университета пройдут соревнования по шахматам и шашкам.

Среди дисциплин универсиады - лёгкая атлетика, фиджитал-футбол, самбо и другие популярные виды спорта. Делегации из Калмыкии, Казахстана, Туркменистана, Ирана и Азербайджана, а также представители 15 других стран примут участие в состязаниях, направленных на укрепление международного сотрудничества и развитие спорта.

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия