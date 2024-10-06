Студенты Калмыцкого госуниверситета принимают участие в VII Международных студенческих спортивных соревнованиях «Игры Каспия».

Основная программа начинается сегодня, 8 октября. В первый день соревнований состоятся стартовые матчи по волейболу среди юношей и девушек. А в здании Астраханского государственного технического университета пройдут соревнования по шахматам и шашкам.

Среди дисциплин универсиады - лёгкая атлетика, фиджитал-футбол, самбо и другие популярные виды спорта. Делегации из Калмыкии, Казахстана, Туркменистана, Ирана и Азербайджана, а также представители 15 других стран примут участие в состязаниях, направленных на укрепление международного сотрудничества и развитие спорта.