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8 октября, 08:03
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Внедрение платформы «Сферум» в школах, колледжах и вузах Калмыкии существенно повысит качество образования и откроет новые возможности для учителей и учащихся республики.

Внедрение платформы «Сферум» в школах, колледжах и вузах Калмыкии существенно повысит качество образования и откроет новые возможности для учителей и учащихся республики.

Это было основной темой видеоконференции министра образования и науки РК Булгун Ангировой с разработчиком платформы «Сферум» Андреем Москалевым и руководителем этого сервиса Рубеном Акоповым.

На встрече обсуждали возможности и рабочие инструменты образовательной платформы для педагогов и учащихся республики. Были также рассмотрены ключевые функции и преимущества учебной площадки. В частности, обсуждались возможности организации онлайн-конференций и вебинаров, а также создание виртуальных классов и лабораторий.

Платформа «Сферум» является частью цифровой образовательной среды, которую создают два министерства - просвещения РФ и цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

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