Сегодня –Всемирный день архитектора.

Его традиционно празднуют в первый понедельник октября.

В современный облик Элисты, его районных центров и городов внесли свой значительный вклад архитекторы республики. С созданием проектного института Калмыкии, который приближается к своему 50-летнему юбилею, горожане вспоминают имена калмыцких архитекторов, творческая деятельность которых создала неповторимый облик степной столицы. Вспоминают, например, первого дипломированного архитектора республики С. Хазыкова, а также И. Андреенко, М. и Д. Пюрвеевых, В. Телегина, С. Эльвартынова, В. Гиляндыкова, Н. Басангова и С. Курнеева, А. Мучкинова, Ю. Митруева и многих других.

Надо отметить, что, для архитектуры Калмыкии последних лет, характерны активные поиски новых форм и приемов выражения. В частности, свою концепцию создания и развития общественных пространств Элисты, предлагает архитектор Сергей Хасиков. Сергей работает в отделе архитектуры и градостроительства администрации города Элисты. Со своими единомышленниками он обсуждает планы развития города, чтобы найти предпочтительный путь для нового облика столицы.

Благодаря творческой мысли калмыцких архитекторов, мы помним и любим Элисту, поселки, города и села республики, в создание которых наши зодчие вложили свои мечты и любовь к родной земле.