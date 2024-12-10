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11 декабря, 11:54
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Сегодня талантливому композитору, исполнителю, патриоту малой Родины, Герою Калмыкии Аркадию Манджиеву исполнилось бы 63 года

«Жизни река» любимца, без преувеличения всех жителей степной республики, оборвалась так рано и неожиданно. Его не стало 2 года назад. В день памяти Аркадия Манджиева на главной столичной сцене выступят мастера искусств Калмыкии, артисты Государственного симфонического оркестра. А с раннего утра в Артезианской школе №1 во время перемен звучат песни заслуженного деятеля искусств Калмыкии, члена Союза композиторов РФ Аркадия Манджиева.

Видео: Минобрнауки Республики Калмыкия

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