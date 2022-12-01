Студенты КалмГУ получат свыше 2,4 млн рублей грантовой поддержки на реализацию пяти проектов

Конкурс был организован Росмолодежью. Из заявленных более 2000 проектов, победителями признаны – 687 . Лучшие результаты у активистов профкома КалмГУ. Сабина Джумабекова стала "Студенческим лидером ЮФО-2023" и получила грант на 1,2 млн рублей.



Занда Лиджиева получит 467 тыс. рублей на медиапроект "Сознание", Цагана Шарманжинова получает 266 тыс. рублей на Фестиваль китайской культуры и искусства "Тысяча фонарей", Мария Цымбалова получит 218 тыс. рублей на Патриотический марафон "Из истории героя", а Данзан Кюкенов получит 200 тыс. рублей на свой проект - школу по управлению эмоциями "Созидай".



Информация об этом размещена в соцсетях профкома обучающихся КалмГУ.