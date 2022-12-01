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28 апреля, 10:49
Новости

Студенты КалмГУ получат свыше 2,4 млн рублей грантовой поддержки на реализацию пяти проектов

Студенты КалмГУ получат свыше 2,4 млн рублей грантовой поддержки на реализацию пяти проектов

Конкурс был организован Росмолодежью. Из заявленных более 2000 проектов, победителями признаны – 687 . Лучшие результаты у активистов профкома КалмГУ. Сабина Джумабекова стала "Студенческим лидером ЮФО-2023" и получила грант на 1,2 млн рублей.

Занда Лиджиева получит 467 тыс. рублей на медиапроект "Сознание", Цагана Шарманжинова получает 266 тыс. рублей на Фестиваль китайской культуры и искусства "Тысяча фонарей", Мария Цымбалова получит 218 тыс. рублей на Патриотический марафон "Из истории героя", а Данзан Кюкенов получит 200 тыс. рублей на свой проект - школу по управлению эмоциями "Созидай".

Информация об этом размещена в соцсетях профкома обучающихся КалмГУ.

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