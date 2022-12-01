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28 апреля, 10:25
Новости

Элиста - лидер по чистоте воздуха

Элиста - лидер по чистоте воздуха

Это объясняется тем, что на ее территории нет крупных промышленных предприятий. Из-за этого город вошел в тройку наиболее экологически чистых населенных пунктов. Как сообщает один из информационных порталов, воздух в калмыцкой столице засоряют только выбросы автотранспорта, сточные воды и пыльные бури, которые бывают весной и летом.

Кроме Элисты, в списке наиболее чистых городов - Петропавловск-Камчатский, Брянск, Балаково, Кисловодск, Астрахань и Кызыл.

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