Элиста - лидер по чистоте воздуха

Это объясняется тем, что на ее территории нет крупных промышленных предприятий. Из-за этого город вошел в тройку наиболее экологически чистых населенных пунктов. Как сообщает один из информационных порталов, воздух в калмыцкой столице засоряют только выбросы автотранспорта, сточные воды и пыльные бури, которые бывают весной и летом.



Кроме Элисты, в списке наиболее чистых городов - Петропавловск-Камчатский, Брянск, Балаково, Кисловодск, Астрахань и Кызыл.