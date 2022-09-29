5 декабря, 09:29
Студенты Калмгосуниверситета совсем скоро получат возможность обучаться в двух вузах одновременно
Смотрите наши видео на YouTube!
Ведущий ВУЗ республики подписал договор о сотрудничестве с Российским государственным университетом туризма и сервиса. Так, магистранты двух образовательных учреждений смогут проходить обучение по многим направлениям, связанным с туристической отраслью.
Ведущий ВУЗ республики подписал договор о сотрудничестве с Российским государственным университетом туризма и сервиса. Так, магистранты двух образовательных учреждений смогут проходить обучение по многим направлениям, связанным с туристической отраслью.
На встрече представители сторон обсудили вопросы о программе повышения квалификации, организации публичных лекций, а также уделили внимание повышению квалификации преподавателями КалмГУ по профильному направлению "Туризм".