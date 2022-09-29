Новые технологии во всех направлениях АПК

В Калмыкии аграрии смогут обращаться по различным вопросам, не приходя в министерство. Для них в скором времени запустят единую цифровую платформу.



На ней будет доступно планирование всех этапов сельхозпроизводства, ведение мониторинга земель и контроль в реализации принимаемых решений в области животноводства, развития сельских территорий и растениеводства.



Также благодаря ей министерство сможет автоматизировать сбор оперативной отчетности в решении задач по повышению эффективности работы отрасли.