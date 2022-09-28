16 ноября, 13:08
Студенты и школьники посетили музей прокуратуры Калмыкии
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14 ноября для студентов 1 курса юридического факультета КалмГУ и учащихся 11 классов средних школ г. Элисты была проведена экскурсия по музею прокуратуры РК.
14 ноября для студентов 1 курса юридического факультета КалмГУ и учащихся 11 классов средних школ г. Элисты была проведена экскурсия по музею прокуратуры РК.
Старший помощник прокурора республики по кадрам Вадим Кириллов рассказал студентам и школьникам о важнейших вехах формирования калмыцкой прокуратуры, о целях, задах и функциях надзорного ведомства, а также о выдающихся деятелях прокуратуры.
Кроме того, ребята увидели уникальные экспонаты, имеющие отношение к работе прокуроров разных времён, им продемонстрировали подготовленный работниками прокуратуры республики видеофильм об истории прокуратуры России.
Фото: https://t.me/kalmprok