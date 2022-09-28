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16 ноября, 12:37
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Администрации кетченеровских СМО обязаны выявить бесхозное недвижимое имущество, участвующее в передаче электроэнергии

Администрации кетченеровских СМО обязаны выявить бесхозное недвижимое имущество, участвующее в передаче электроэнергии

Прокуратура Кетченеровского района провела проверку и установила, что муниципалитетами в период с 2018 г. по настоящее время не проводились мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества ЖКХ, участвующего в передаче электроэнергии.

Поскольку допущенное бездействие не отвечает требованиям безопасности населения при эксплуатации электросетей, создает угрозу для нарушения конституционных прав граждан на охрану жизни и здоровья, бесперебойное электроснабжение, прокурор района обратился в суд с исками в защиту прав и законных интересов неопределенного круга лиц.

Сарпинский районный суд, удовлетворив иски прокурора в полном объеме, обязал ответчиков провести указанные мероприятия в течение 6 месяцев со дня вступления судебного решения в законную силу.

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