Администрации кетченеровских СМО обязаны выявить бесхозное недвижимое имущество, участвующее в передаче электроэнергии

Прокуратура Кетченеровского района провела проверку и установила, что муниципалитетами в период с 2018 г. по настоящее время не проводились мероприятия по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества ЖКХ, участвующего в передаче электроэнергии.



Поскольку допущенное бездействие не отвечает требованиям безопасности населения при эксплуатации электросетей, создает угрозу для нарушения конституционных прав граждан на охрану жизни и здоровья, бесперебойное электроснабжение, прокурор района обратился в суд с исками в защиту прав и законных интересов неопределенного круга лиц.



Сарпинский районный суд, удовлетворив иски прокурора в полном объеме, обязал ответчиков провести указанные мероприятия в течение 6 месяцев со дня вступления судебного решения в законную силу.