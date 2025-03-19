В Калмыкии судебные приставы взыскали исполнительский сбор с районной больницы.

Учреждение здравоохранения погасило долговое обязательство на сумму свыше четырех миллионов рублей, перечислив средства в налоговый орган. Однако исполнительский сбор остался неоплаченным.

Для взыскания денежных средств в бюджет страны судебный пристав вынес постановление о запрете регистрационных действий, в том числе в отношении транспортных средств, принадлежащих бюджетной организации.

Эта мера принудительного исполнения сыграла ключевую роль в погашении задолженности. Районная больница, столкнувшись с трудностями при переоформлении автотранспортного средства, была вынуждена оплатить долг, превышающий 250 тысяч рублей.

Фото: УФССП России по Республике Калмыкия